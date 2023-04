Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bologna, Orsolini: 'Sentivo molto la gara. Sull'Europa rispondo così': Riccardo Orsolini, ala del Bologna a segno n… - Fiorentinanews : #Orsolini 'vola' basso: ' #Bologna in #Europa ? E' ancora prematuro parlarne' - sportli26181512 : Bologna, Europa a un punto... senza punte: è Motta l'uomo giusto per l'Inter? Cosa filtra: 'Europa? Ora non ne parl… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Orsolini: 'Sono contento per il gol e la vittoria, Europa? E' ancora lunga...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Orsolini: 'Sono contento per il gol e la vittoria, Europa? E' ancora lunga...' -

Commenta per primo 'Ora non ne parlo, vediamo dove saremo alla fine della partita di oggi', aveva detto Thiago Motta, tecnico del, a pochi minuti dall'inizio della gara con l'Atalanta. Cento giri d'...Ci riproverà alla prossima a Cremona, mentre ilattende il Milan in un "Dall'Ara" che sarà sold - out e che ha grandissima fame d'sogna, e lo fa ad occhi aperti.L'Atalanta vede allontanarsi la zona Champions, battuta in casa dal, 2 - 0 firmato Sansone e Orsolini. Per la squadra di Gasperini si tratta della nona ...iniziano a fare un pensiero all'. ...

Bologna, Europa a un punto... senza punte: è Motta l'uomo giusto ... Calciomercato.com

Colpo grosso dei rossoblù, che in quel di Bergamo superano i padroni di casa grazie alle zampate mancine di Sansone e Orsolini. Un 2-0 esterno che porta la band di Motta all’ottavo posto a quota 43 pu ...Successo a Bergamo per i felsinei che sognano l'Europa BERGAMO (ITALPRESS) - L'Atalanta spreca una buona occasione per agganciare l'Inter al ...