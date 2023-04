Bologna | boscaiolo taglia un albero che poi gli cade addosso | morto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParisTulba : RT @repubblica: Appennino bolognese, boscaiolo di 38 anni muore schiacciato da un albero - NewsRTWorld : RT @repubblica: Appennino bolognese, boscaiolo di 38 anni muore schiacciato da un albero - repubblica : Appennino bolognese, boscaiolo di 38 anni muore schiacciato da un albero - gpisilli : RT @Corriere: Bologna, boscaiolo di 38 anni muore schiacciato da un albero che ha tagliato - CarlMar29373300 : @MediasetTgcom24 #orso #Trentino #Fugatti 08 APRILE 2023 16:55 Bologna, boscaiolo taglia un albero che poi gli cade… -

commenta Incidente mortale sull'Appennino in provincia di. Undi 39 anni è morto, schiacciato dal tronco di un albero ad alto fusto che aveva appena tagliato. L'albero gli è caduto addosso sul torace, uccidendolo, lungo il sentiero della ...La tragedia è avvenuta lungo il sentiero della Via degli Dei, che collegaa Firenze. Un, titolare di una ditta individuale della zona, specializzata in questo tipo di interventi, è ...MONZUNO () - Un incidente mortale sul lavoro si è verificato in mattinata lungo il sentiero della 'Via degli Dei', in località Le Croci di Monzuno. Undi 38 anni è stato travolto dal tronco di ...

Bologna, boscaiolo muore schiacciato dall'albero che ha appena tagliato RaiNews

Grave incidente sul lavoro sull'Appennino bolognese. Un boscaiolo è rimasto schiacciato dall'albero che stava tagliando. Dice che poteva avere una trentina di anni. Dunque un giovane, non un anziano d ...Incidente mortale sull'Appennino in provincia di Bologna. Un boscaiolo di 39 anni è morto, schiacciato dal tronco di un albero ad alto fusto che aveva appena tagliato. L'albero gli è caduto addosso su ...