Bollette | pensioni | Pil e occupazione | carte in regola per un futuro di fiducia

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 aprile 2023) La previsione contenuta nel Documento di economia e finanza di una crescita del Pil dello 0,9%, superiore allo 0,6% ipotizzato a novembre, è solo l'ultimo segnale diche arriva sul sistema Italia. Sia la congiuntura economica più favorevole a un anno fa, che il lavoro del governo Meloni, stanno producendo alcuni risultati che è possibile mettere in fila: leenergetiche sono in vistosa riduzione, lesi sono rivalutate, i nuovi posti di lavoro sono in aumento, l'inflazione è in calo e c'è un maxi piano dell'esecutivo per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Partiamo dal lavoro. Tra gennaio e febbraio sono stati creati oltre 100mila posti, al netto delle cessazioni, in base all'ultimo report redatto da ministero del Lavoro, Bankitalia e Anpal. Un incremento che supera ampiamente quello relativo del ...