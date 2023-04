(Di sabato 8 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color . Una situazione di estremo pericolo, causata sicuramente da qualche, si è verificata venerdì mattina lungo lanel tratto che costeggia la via Toti. Alcuni operai che erano al lavoro in un vicino cantiere hanno notato la presenza sui binari di un, che si trovava proprio ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Alcuni infatti avevano supposto che il gestofosse stato premeditato in una (discutibile) ... un altro le indagini e le carteOppure occuparmi delle carceri: ac'è un gruppo di detenuti che vorrebbe cantare ". Domani ... racconta cose che non dovrebbe dire' Ornella Vanoni contro Miguel Bosé: "Negazionista, un ...Quel giorno a Passoscuro, straordinario e a tratti, segnò un primo grande passo verso un ... Le proposte eranocome figlie di contestatori e sovversivi, desiderosi solo di mettere in ...

Bollate, folle lancia un estintore sulla ferrovia Il Notiziario

. Una situazione di estremo pericolo, causata sicuramente da qualche folle, si è verificata venerdì mattina lungo la ferrovia nel tratto che costeggia la via Toti. Alcuni operai che erano al lavoro in ...Spettacoli e iniziative di folclore per il tradizionale appuntamento cittadino «È dalle 9 che c’è un continuo via vai di gente, alla fine saremo almeno in 30mila, è stata davvero una grande festa». La ...