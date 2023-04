Blindato dell'Esercito si ribalta sull'Aurelia, tre militari in ospedale (Di sabato 8 aprile 2023) Paura sull'Aurelia, automezzo Blindato dell'Esercito si ribalta e finisce fuori strada, tre militari finiscono al pronto soccorso. E' successo alle ore 12 di oggi presso la SS1 Aurelia all'altezza del km 111, nel tratto tra Montalto di Castro e Tarquinia, quando per cause ancora tutte da accertare un mezzo Blindato “Puma” dell'Esercito Italiano, con tre militari a bordo, si è ribaltato finendo il percorso fuori strada. Lanciato l'allarme la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Viterbo ha inviato sul posto una squadra dal distaccamento di Civitavecchia con autogru e in ausilio una squadra proveniente da Tarquinia al lavoro per recuperare l'automezzo ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) Paura, automezzosie finisce fuori strada, trefiniscono al pronto soccorso. E' successo alle ore 12 di oggi presso la SS1all'altezza del km 111, nel tratto tra Montalto di Castro e Tarquinia, quando per cause ancora tutte da accertare un mezzo“Puma”Italiano, con trea bordo, si èto finendo il percorso fuori strada. Lanciato l'allarme la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Viterbo ha inviato sul posto una squadra dal distaccamento di Civitavecchia con autogru e in ausilio una squadra proveniente da Tarquinia al lavoro per recuperare l'automezzo ...

