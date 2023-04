Blindato dell’esercito si ribalta sull’Aurelia: feriti 3 militari (Di sabato 8 aprile 2023) Momenti di paura sull’Aurelia quando un automezzo Blindato dell’esercito si è ribaltato finendo fuori strada. A seguito dell’incidente tre militari sono finiti al pronto soccorso. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Fatto scattare l’allarme, sono prontamente giunti sul posto i vigili del fuoco che si sono messi subito al lavoro per recuperare il mezzo militare soccorrendo al contempo i soldati rimasti feriti. Terribile incidente sull’Aurelia: schianto tra tir e un pick-up, grave 55enne L’incidente sull’Aurelia, feriti tre militari I fatti sono avvenuti oggi, sabato 8 aprile, intorno alle 12. Siamo sulla SS1 Aurelia, all’altezza del km 111, nel tratto compreso tra Moltalto di Castro e Tarquinia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 aprile 2023) Momenti di pauraquando un automezzosi èto finendo fuori strada. A seguito dell’incidente tresono finiti al pronto soccorso. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Fatto scattare l’allarme, sono prontamente giunti sul posto i vigili del fuoco che si sono messi subito al lavoro per recuperare il mezzo militare soccorrendo al contempo i soldati rimasti. Terribile incidente: schianto tra tir e un pick-up, grave 55enne L’incidentetreI fatti sono avvenuti oggi, sabato 8 aprile, intorno alle 12. Siamo sulla SS1 Aurelia, all’altezza del km 111, nel tratto compreso tra Moltalto di Castro e Tarquinia, ...

