Bitcoin, il nuovo attacco hacker lascia i bancomat a secco (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Il crescente interesse per le criptovalute ha portato a un aumento di truffatori e ladri. Di recente, alcuni hacker hanno sfruttato un bug di vulnerabilità zero-day per rubare milioni di dollari dai bancomat di Bitcoin. I clienti delle macchine General Bytes, una società con sedi in tutto il mondo, hanno subito perdite irreversibili. Bitcoin: cosa consigliano gli esperti? I BATM, bancomat per Bitcoin, sono installati in negozi e attività commerciali per permettere scambio di Bitcoin e altre valute. Collegati a un server di applicazioni crittografiche (CAS), questi dispositivi offrono un’opzione per caricare video dal terminale al CAS tramite un meccanismo chiamato interfaccia del server principale. Sfruttando una vulnerabilità sconosciuta, gli ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Il crescente interesse per le criptovalute ha portato a un aumento di truffatori e ladri. Di recente, alcunihanno sfruttato un bug di vulnerabilità zero-day per rubare milioni di dollari daidi. I clienti delle macchine General Bytes, una società con sedi in tutto il mondo, hanno subito perdite irreversibili.: cosa consigliano gli esperti? I BATM,per, sono installati in negozi e attività commerciali per permettere scambio die altre valute. Collegati a un server di applicazioni crittografiche (CAS), questi dispositivi offrono un’opzione per caricare video dal terminale al CAS tramite un meccanismo chiamato interfaccia del server principale. Sfruttando una vulnerabilità sconosciuta, gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Bitcoin, il nuovo attacco hacker lascia i bancomat a secco - - Mrlorisbello : Nuovo episodio di #pasqua, il prezzo del #Bitcoin sta per esplodere : - EmanueleMagrin4 : RT @VillaggioBTC: Risparmiare permissionless #Bitcoin fixes also this. ?? Nuovo post di Valerio Dalla Costa #blog #sabato #villaggio ?? http… - FrancescoSozzi1 : RT @VillaggioBTC: Risparmiare permissionless #Bitcoin fixes also this. ?? Nuovo post di Valerio Dalla Costa #blog #sabato #villaggio ?? http… - nondiremanuel : RT @VillaggioBTC: Risparmiare permissionless #Bitcoin fixes also this. ?? Nuovo post di Valerio Dalla Costa #blog #sabato #villaggio ?? http… -