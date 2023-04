Bidello | padre di sei figlie | 45 anni | ecco l’identikit del presunto attentatore di Tel Aviv

(Di sabato 8 aprile 2023) Non aveva precedenti penali. La polizia israeliana sta valutando la possibilità che non sia stato un atto terroristico. Il fratello: «Era contrario agli attacchi, in modo inequivocabile»

Non aveva precedenti penali. La polizia israeliana sta valutando la possibilità che non sia stato un atto terroristico. Il fratello: "Era contrario agli ...Rientrati italiani coinvolti nell'attentato Yousef Abu Jaber, chi era l'attentatore di sei figli 2023 - 04 - 08 20:10:25 Rientrati italiani coinvolti nell'attentato Il gruppo di italiani coinvolto nell'attentato di ieri sera a Tel Aviv, in cui è stato ucciso il 35enne ...

"Un ragazzo semplice e modesto", raccontano i genitori di Parini. Il killer, ucciso dalla polizia, era un arabo israeliano, padre di quattro ragazze che lavorava come bidello in una scuola.feed Nuovo episodio terroristico a Tel Aviv. Alessandro Parini, turista Italiano di 35 anni è rimasto ucciso, da un veicolo che a tutta velocità si è lanciato contro la folla sul lungomare. L’attentat ...