Biasin su Lukaku: «Regole rispettate ma buonsenso calpestato!» (Di sabato 8 aprile 2023) Biasin esprime il proprio parere sul comportamento adottato da Lukaku in Juventus-Inter e sul verdetto del Giudice Sportivo. Dopo aver parlato dei due giovani Bellanova e Asllani (vedi articolo), sulle frequenze di Radio Sportiva il giornalista dice la sua anche sulla vendita della società dell’Inter. RIDICOLO – Fabrizio Biasin inizia il suo intervento con un accenno alla vendita dell’Inter. Il giornalista, poi, prosegue su Radio Sportiva, con un commento ai fatti di Juventus-Inter: «Cosa so sulla vendita dell’Inter? Sono fermo a quello che ho scritto a ottobre del 2022, quando la proprietà si è resa disponibile alla cessione. Però, a fronte di una richiesta molto importante, è difficile trovare compratori disponibili. Investcorp sembra avere un’interesse concreto ma vediamo se dall’altra parte c’è qualcuno disposto ad ascoltare. In ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023)esprime il proprio parere sul comportamento adottato dain Juventus-Inter e sul verdetto del Giudice Sportivo. Dopo aver parlato dei due giovani Bellanova e Asllani (vedi articolo), sulle frequenze di Radio Sportiva il giornalista dice la sua anche sulla vendita della società dell’Inter. RIDICOLO – Fabrizioinizia il suo intervento con un accenno alla vendita dell’Inter. Il giornalista, poi, prosegue su Radio Sportiva, con un commento ai fatti di Juventus-Inter: «Cosa so sulla vendita dell’Inter? Sono fermo a quello che ho scritto a ottobre del 2022, quando la proprietà si è resa disponibile alla cessione. Però, a fronte di una richiesta molto importante, è difficile trovare compratori disponibili. Investcorp sembra avere un’interesse concreto ma vediamo se dall’altra parte c’è qualcuno disposto ad ascoltare. In ...

