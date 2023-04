Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bertolca10 : Beto su rigore riprende il Monza. Bel secondo tempo alla Dacia Arena con i brianzoli anche a un passo dal gol del 3… - tuttosport : ?? Termina 2-2 il primo match di questa giornata di #SerieA tra Udinese e Monza Apre le danze Lovric, nella ripres… - ACMonza : #UdineseMonza 2?-2? ??90' - Pareggio di Beto dal dischetto. #ACMonza #Monza #SerieATIM #DAZN #SkySport - infoitsport : Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: Bardi fra i pali, Thauvin con Beto dal primo minuto - TuttoMercatoWeb : Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: Bardi fra i pali, Thauvin con Beto dal primo minuto -

Si fa fregare dasull'azione del gol del vantaggio. Errore da matita rossa. Antov 5,5 - E' lui a tenere in gioco Lovric sul gol del vantaggio bianconero.60' Caldirola 6 - Nessuna sbavatura ...Come detto,dischettonon sbaglia e sigla il (2 - 2) ...dischetto sigla il 2 - 2. - foto Image - . xl9/ari/red 08 - Apr - 23 14:37 Condividi questo articolo: Sponsor

Beto dal dischetto riagguanta il Monza: 2-2 alla Dacia Arena Corriere dello Sport

La squadra di Palladino viene raggiunta in pieno recupero dai friulani, dopo i gol di Colpani, Rovella e Lovric ...Il Monza sfiora il successo in trasferta contro l'Udinese che alla 'Dacia Arena', nella partita valida per la 29esima giornata di Serie A, dopo essere passata ...