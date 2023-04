‘Bestiario selvatico’ | di Massimo Zamboni con le illustrazioni di Stefano Schiaparelli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laviniamainardi : RT @lanavediteseoed: Animali ritornati o immigrati nel nostro Paese, creature che richiedono di essere osservate con la meraviglia della pr… - BernyZb : RT @lanavediteseoed: Animali ritornati o immigrati nel nostro Paese, creature che richiedono di essere osservate con la meraviglia della pr… - davidefent : RT @lanavediteseoed: Animali ritornati o immigrati nel nostro Paese, creature che richiedono di essere osservate con la meraviglia della pr… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: Animali ritornati o immigrati nel nostro Paese, creature che richiedono di essere osservate con la meraviglia della pr… - filippo_zorro : RT @lanavediteseoed: Animali ritornati o immigrati nel nostro Paese, creature che richiedono di essere osservate con la meraviglia della pr… -

Dopo una decina di libri, ora è la volta del suo(da oggi in libreria per La nave di Teseo, pagg. 180, euro 18): come spiega il sottotitolo si tratta di "Appunti sui ritorni e ...Eppure gli animali possono insegnarci molto, e non su di loro, ma su di noi, come mostra Massimo Zamboni nel suo. Appunti sui ritorni e sugli intrusi , in uscita il 7 marzo per La ...Dopo una decina di libri, ora è la volta del suo(da oggi in libreria per La nave di Teseo, pagg. 180, euro 18): come spiega il sottotitolo si tratta di "Appunti sui ritorni e ...