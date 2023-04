Berlusconi, Zangrillo: sta rispondendo bene alle terapie (Di sabato 8 aprile 2023) Silvio Berlusconi è affetto da una "patologia grave" (la leucemia) e da una "complicanza" (la polmonite) ma "sta rispondendo bene alle terapie". Questo in sintesi il messaggio lanciato da Alberto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Silvioè affetto da una "patologia grave" (la leucemia) e da una "complicanza" (la polmonite) ma "sta". Questo in sintesi il messaggio lanciato da Alberto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH I Il bollettino medico firmato dai dott.Zangrillo e Ciceri del San Raffaele di Milano: 'Silvio Berlusconi è a… - Agenzia_Ansa : Terza notte in ospedale per Berlusconi, il professor Zangrillo è in reparto. Anche oggi non è previsto alcun bolle… - ultimora_pol : Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia m… - TwittGiorgio : 'Risponde bene alle terapie'. Le prime parole di Zangrillo su Berlusconi - LaStampa : Berlusconi, Zangrillo: 'Situazione difficile ma risponde alle terapie'. Poi sbotta con i cronisti 'Ca**o ve ne freg… -