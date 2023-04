Berlusconi, Zangrillo: "Situazione difficile ma risponde al terapie". Poi sbotta con i cronisti "Ca**o ve ne frega dell'umore" (Di sabato 8 aprile 2023) "Noi abbiamo una strategia terapeutica molto precisa per cui tutte quelle che sono le fughe in avanti o indietro, il pessimismo o l'ottimismo non rispondono ai criteri a cui un medico serio è chiamato". Cosi' il professor Alberto Zangrillo Responsabile della terapia intensiva dove è ricoverato l'ex premier Silvio Berlusconi. Leggi su lastampa (Di sabato 8 aprile 2023) "Noi abbiamo una strategia terapeutica molto precisa per cui tutte quelle che sono le fughe in avanti o indietro, il pessimismo o l'ottimismo non rispondono ai criteri a cui un medico serio è chiamato". Cosi' il professor AlbertoResponsabilea terapia intensiva dove è ricoverato l'ex premier Silvio

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : #Zangrillo esce dall'ospedale e parla ai cronisti: 'Come sta #Berlusconi'. Poi l'attacco al collega per l'intervist… - localteamtv : Berlusconi, le dichiarazioni integrali di Zangrillo che parla alla stampa per la prima volta dal ricovero: 'sono se… - Agenzia_Ansa : Terza notte in ospedale per Berlusconi, il professor Zangrillo è in reparto. Anche oggi non è previsto alcun bolle… - milansette : Berlusconi vuole tornare a casa. Letta in visita, per Zangrillo situazione difficile - GDecollato : @MarxKarletto @FPanunzi Ah ok, Pagano l’ematologo. Pensavo ce l’avesse con Ricciardi -