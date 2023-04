Berlusconi: terza notte in terapia intensiva, l'abbraccio dei figli fuori dall'ospedale (Di sabato 8 aprile 2023) Resta ricoverato in terapia intensiva Silvio Berlusconi, da mercoledì scorso in ospedale per una severa infezione polmonare collegata a una leucemia cronica. La terza notte al San Raffaele è trascorsa serena, stando a quanto appreso... Leggi su europa.today (Di sabato 8 aprile 2023) Resta ricoverato inSilvio, da mercoledì scorso inper una severa infezione polmonare collegata a una leucemia cronica. Laal San Raffaele è trascorsa serena, stando a quanto appreso...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Silvio Berlusconi, come sta? Condizioni stabili, terza notte in terapia intensiva. Barelli: FI? Nessun congresso - Adnkronos : Berlusconi ricoverato, terza notte in terapia intensiva . #Adnkronos - giornali_it : 'La terza notte'. Le condizioni di Berlusconi, il gesto del figlio Luigi che spiega tante cose #8aprile… - QdSit : Berlusconi: terza notte in terapia intensiva, Zangrillo al lavoro - rep_milano : Berlusconi, terza notte in terapia intensiva: cauto ottimismo. Atteso oggi un nuovo bollettino medico -