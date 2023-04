Berlusconi stabile, ha chiesto di tornare a casa. Zangrillo: 'È difficile ma lui risponde a terapie' (Di sabato 8 aprile 2023) Berlusconi chiede di tornare a casa Terza notte in terapia intensiva 2023 - 04 - 08 14:53:46 Luigi Berlusconi: "Sta meglio" 'Sta meglio, grazie'. Lo ha detto pochi minuti fa ai cronisti Luigi ... Leggi su leggo (Di sabato 8 aprile 2023)chiede diTerza notte in terapia intensiva 2023 - 04 - 08 14:53:46 Luigi: "Sta meglio" 'Sta meglio, grazie'. Lo ha detto pochi minuti fa ai cronisti Luigi ...

