Berlusconi stabile | curato con antibiotici e chemioterapia

(Di sabato 8 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Sono stabili le condizioni di Silvio, 86 anni, ricoverato da mercoledì all'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare. Da quanto trapela da fonti parlamentari, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia ha passato una notte tranquilla, la terza nel reparto di terapia intensiva coordinato dal medico di fiducia Alberto Zangrillo. Il presidente degli “azzurri” reagisce bene alle cure antibiotiche ma l'attenzione dei medici resta alta, anche perchèè sottoposto a. Per la giornata di oggi non sono previsti bollettini medici. Il bollettino medico diffuso giovedì ha confermato la diagnosi di un'infezione polmonare aggravata da una leucemia mielomonocitica cronica, di cuisoffre da oltre un anno. Foto: agenziafotogramma.it ...

...un leggero miglioramento per quanto riguarda l'infezione polmonare Il leader di Fi Silvio, ricoverato in terapia intensiva presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, resta grave ma, ...I figli di Silviosono tornati ieri al padiglione Q1 per fagli visita.I medici riferiscono di un leggero miglioramento della situazione per quanto riguarda l'infezione polmonare. La terza notte del Cavaliere al San Raffaele, secondo quanto riportato in ambienti ...

MILANO (ITALPRESS) – Sono stabili le condizioni di Silvio Berlusconi, 86 anni, ricoverato da mercoledì all'ospedale San Raffaele di ...