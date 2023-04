Berlusconi ricoverato | Zangrillo sbotta coi cronisti | “Ma che ca*** ve ne frega dell’umore?” E sull’ipotesi del cellulare ritirato | “Pu***te”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023) Come sta Silvio? “Io mi devo rifare al comunicato che abbiamo fatto due giorni fa io e il professor Ciceri. È evidente che stiamo parlando di un paziente che ha un’età che tutti conoscete, con una patologia e con una complicanza che sono state definite in un modo preciso. Da questo ne conseguono delle terapie mirate, delle terapie che seguono le linee guida, delle terapie che devono essere condivise sempre in medicina, quando si applicano le regole della medicina ufficiale, quindi terapie tese al raggiungimento di un obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di poter raggiungere la risoluzione del quadro clinico patologico”. Lo ha detto Alberto, medico personale del leader di Forza Italia e responsabile della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano doveda ...