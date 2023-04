Berlusconi ricoverato, terza notte in terapia intensiva (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – terza notte in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia mielomonocitica cronica, anche ieri ha ricevuto la visita dei familiari e di alcuni amici di lunga data, che hanno rassicurato sulle sue condizioni dicendosi “fiduciosi” mentre resta accanto al Cavaliere la sua compagna, Marta Fascina. Questa mattina, intanto, poco dopo le 8.30, è arrivato in ospedale il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, senza rilasciare dichiarazioni. Si resta in attesa di capire se nel corso della giornata verrà diramato un bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) –in ospedale per Silvioda mercoledì scorso inall’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia mielomonocitica cronica, anche ieri ha ricevuto la visita dei familiari e di alcuni amici di lunga data, che hanno rassicurato sulle sue condizioni dicendosi “fiduciosi” mentre resta accanto al Cavaliere la sua compagna, Marta Fascina. Questa mattina, intanto, poco dopo le 8.30, è arrivato in ospedale il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, senza rilasciare dichiarazioni. Si resta in attesa di capire se nel corso della giornata verrà diramato un bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ilfoglio_it : Ora che è ricoverato al San Raffaele è utile riavvolgere il nastro della vita di Silvio Berlusconi e di come è semp… - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Berlusconi ricoverato, terza notte in terapia intensiva - LiberoReporter : Berlusconi ricoverato, terza notte in terapia intensiva -

Berlusconi ricoverato, terza notte in terapia intensiva Terza notte in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un'infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia ... Berlusconi stabile, curato con antibiotici e chemioterapia MILANO - Sono stabili le condizioni di Silvio Berlusconi, 86 anni, ricoverato da mercoledì all'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare. Da quanto trapela da fonti parlamentari, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di ... Terza notte in ospedale per Berlusconi, le indiscrezioni sulle sue condizioni Sono stabili le condizioni di Silvio Berlusconi, 86 anni, ricoverato da mercoledì all'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare . Da quanto trapela da fonti parlamentari, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di ... Terza notte in ospedale per Silvioda mercoledì scorso in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un'infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia ...MILANO - Sono stabili le condizioni di Silvio, 86 anni,da mercoledì all'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare. Da quanto trapela da fonti parlamentari, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di ...Sono stabili le condizioni di Silvio, 86 anni,da mercoledì all'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare . Da quanto trapela da fonti parlamentari, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di ... Silvio Berlusconi in terapia intensiva, è stabile. Familiari ottimisti. DIRETTA Sky Tg24 Terza notte in ospedale per Berlusconi, Zangrillo è in reparto L'attenzione dei medici rimane sempre alta in particolare sull'infezione all'apparato respiratorio. Ieri il leader di FI aveva detto: «È dura ma ce la farò anche questa volta» ... Berlusconi ricoverato, terza notte in terapia intensiva Terza notte in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, ... L'attenzione dei medici rimane sempre alta in particolare sull'infezione all'apparato respiratorio. Ieri il leader di FI aveva detto: «È dura ma ce la farò anche questa volta» ...Terza notte in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, ...