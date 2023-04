Berlusconi ricoverato, terza notte in terapia intensiva (Di sabato 8 aprile 2023) Milano, 08 apr. - (Adnkronos) - terza notte tranquilla in ospedale per Silvio Berlusconi, La popolazione in Italia, secondo i dati al primo gennaio 2023, comprende 50milioni e 851mila residenti , anche ieri ha ricevuto la visita dei familiari e di alcuni amici di lunga data, che hanno rassicurato sulle sue condizioni dicendosi "fiduciosi" mentre resta accanto al Cavaliere la sua compagna, Marta Fascina. Questa mattina, intanto, poco dopo le 8.30, è arrivato in ospedale il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, senza rilasciare dichiarazioni. A quanto si apprende da fonti sanitarie, anche oggi non è previsto alcun bollettino sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Milano, 08 apr. - (Adnkronos) -tranquilla in ospedale per Silvio, La popolazione in Italia, secondo i dati al primo gennaio 2023, comprende 50milioni e 851mila residenti , anche ieri ha ricevuto la visita dei familiari e di alcuni amici di lunga data, che hanno rassicurato sulle sue condizioni dicendosi "fiduciosi" mentre resta accanto al Cavaliere la sua compagna, Marta Fascina. Questa mattina, intanto, poco dopo le 8.30, è arrivato in ospedale il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, senza rilasciare dichiarazioni. A quanto si apprende da fonti sanitarie, anche oggi non è previsto alcun bollettino sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia.

Berlusconi stabile, curato con antibiotici e chemioterapia MILANO - Sono stabili le condizioni di Silvio Berlusconi, 86 anni, ricoverato da mercoledì all'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare. Da quanto trapela da fonti parlamentari, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di ... Berlusconi ricoverato, terza notte in terapia intensiva Terza notte in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un'infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia ... Terza notte in ospedale per Berlusconi, le indiscrezioni sulle sue condizioni Sono stabili le condizioni di Silvio Berlusconi, 86 anni, ricoverato da mercoledì all'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare . Da quanto trapela da fonti parlamentari, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di ... MILANO - Sono stabili le condizioni di Silvio, 86 anni,da mercoledì all'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare. Da quanto trapela da fonti parlamentari, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di ...Terza notte in ospedale per Silvioda mercoledì scorso in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un'infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia ...Sono stabili le condizioni di Silvio, 86 anni,da mercoledì all'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare . Da quanto trapela da fonti parlamentari, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di ... Silvio Berlusconi in terapia intensiva, è stabile. Familiari ottimisti. DIRETTA Sky Tg24 Elly Schlein fa gli auguri a Silvio Berlusconi di "pronta guarigione" Schlein fa gli auguri a Silvio Berlusconi Ad ogni modo e da un punto di vista meramente storico Elly Schlein ha detto la sua in ordine al ricovero di Silvio Berlusconi. Il Tempo scrive invece che ... Berlusconi, tranquilla la terza notte in terapia intensiva E' trascorsa tranquilla la terza notte di Silvio Berlusconi in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele. E' quanto si apprende da fonti ospedaliere. Il leader di Forza Italia è ricoverato nella str ... Schlein fa gli auguri a Silvio Berlusconi Ad ogni modo e da un punto di vista meramente storico Elly Schlein ha detto la sua in ordine al ricovero di Silvio Berlusconi. Il Tempo scrive invece che ...E' trascorsa tranquilla la terza notte di Silvio Berlusconi in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele. E' quanto si apprende da fonti ospedaliere. Il leader di Forza Italia è ricoverato nella str ...