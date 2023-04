Berlusconi ricoverato | l' arrivo di Gianni Letta al San Raffaele

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Silvio Berlusconi in terapia intensiva, stabile ma grave. DIRETTA - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@berlusconi resta grave ma stabile: le ultime #news sulle sue condizioni - #Berlusconi - PianetaMilan : .@berlusconi resta grave ma stabile: le ultime #news sulle sue condizioni - #Berlusconi -

Il leader di Forza Italia ènella struttura da mercoledì scorso. Al San Raffaele è arrivato il medico personale die primario della terapia intensiva, Alberto Zangrillo. Il ...AGI - Terza notte in terapia intensiva per Silvioda mercoledì mattina all' ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite piuttosto aggressiva che secondo il suo medico personale, Alberto Zangrillo , è insorta come ...C'è un leggero miglioramento per quanto riguarda l'infezione polmonare Il leader di Fi Silvioda mercoledì in terapia intensiva presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, resta grave ma stabile, con un leggero miglioramento per quanto riguarda l'infezione polmonare. Ma ...

Berlusconi ricoverato, il piano della famiglia: separare FI da Arcore. Il tentativo di Silvio con Marina: «Te ilmessaggero.it

Dopo tre giorni di ricovero al San Raffaele, un segnale di ottimismo fa ben sperare sulla ripresa di Silvio Berlusconi.Silvio Berlusconi ha trascorso la terza notte in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele, dove è stata ricoverato da mercoledì scorso. Nonostante l’assenza di bollettini medici sulle sue condizion ...