(Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – La tenda che separa il suo box da quello accanto, il rumore dei macchinari nel reparto di Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare del San Raffaele di Milano, al piano -1 del settore Q, la moglie, la deputata di Forza Italia Marta Fascina, sempre al suo fianco. Trascorronoi giorni dell’ex premier Silvioin ospedale, da quando mercoledì è statonella terapia intensiva diretta da Alberto Zangrillo, suo medico personale, per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, il suo box sarebbe appartato in fondo al reparto. Le visite deie deglipiù stretti che arrivano alla spicciolata intervallano le ore scandite da riposo, terapie ed esami di routine per monitorare l’evolversi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Tutti i figli di Silvio Berlusconi assieme al San Raffaele dove è ricoverato il padre che sembra reagire alle cure.… - SkyTG24 : Silvio Berlusconi in terapia intensiva, stabile ma grave. DIRETTA - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - infoitsalute : Sgarbi dice che Berlusconi voleva fondare un nuovo partito con Calenda prima di essere ricoverato - ledicoladelsud : Berlusconi ricoverato, così riceve familiari e amici -

Milano, 08 aprile 2023 "ha detto "E' dura ma non molto", ogni volta che si dà un obiettivo lo raggiunge. Abbiamo parlato, l'ho visitato in terapia intensiva e abbiamo parlato. La strada per la rinascita, se non ...Milano, 08 apr. " " Terza notte tranquilla in ospedale per Silvio, all'ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un'infezione polmonare. A riferirlo sono fonti sanitarie. Il leader di Forza Italia, , anche ieri ha ricevuto la visita dei familiari e di ...Silviotornerà in campo "Assolutamente sì, lo conoscete". Lo ha detto Gianni Letta, ex ... dove da mercoledì scorso èil leader di Forza Italia. webinfo@adnkronos.com

Silvio Berlusconi in terapia intensiva, è stabile. Tajani a SkyTG24: "Tornerà presto" LIVE Sky Tg24

Milano, 08 apr. – (Adnkronos) – Terza notte tranquilla in ospedale per Silvio Berlusconi, all’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. A riferirlo sono fonti sanitarie. Il ...(LaPresse) Gianni Letta, fedelissimo di Silvio Berlusconi ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è andato in visita all'ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Italia ed ...