Berlusconi ricoverato | così riceve familiari e amici

(Di sabato 8 aprile 2023) L'ex premier in uno dei box di terapia intensiva La tenda che separa il suo box da quello accanto, il rumore dei macchinari nel reparto di Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare del San Raffaele di Milano, al piano -1 del settore Q, la moglie, la deputata di Forza Italia Marta Fascina, sempre al suo fianco. Trascorronoi giorni dell’ex premier Silvioin ospedale, da quando mercoledì è statonella terapia intensiva diretta da Alberto Zangrillo, suo medico personale, per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, il suo box sarebbe appartato in fondo al reparto. Le visite deie deglipiù stretti che arrivano alla spicciolata intervallano le ore scandite da riposo, terapie ed esami di ...