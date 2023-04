Berlusconi ricoverato: “Condizioni stabili e nella norma” (Di sabato 8 aprile 2023) MILANO – Terza notte tranquilla in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. A riferirlo sono fonti sanitarie. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia mielomonocitica cronica, anche ieri ha ricevuto la visita dei familiari e di alcuni amici di lunga data, che hanno rassicurato sulle sue Condizioni dicendosi “fiduciosi” mentre resta accanto al Cavaliere la sua compagna, Marta Fascina. “Un quadro stabile, nella norma per un paziente con infezione polmonare in un contesto di leucemia mielomonocitica cronica”, quanto filtra da ambienti sanitari sulle Condizioni del leader di Forza Italia. Condizioni “stabili”, dunque, che a quanto ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 aprile 2023) MILANO – Terza notte tranquilla in ospedale per Silvioda mercoledì scorso in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. A riferirlo sono fonti sanitarie. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia mielomonocitica cronica, anche ieri ha ricevuto la visita dei familiari e di alcuni amici di lunga data, che hanno rassicurato sulle suedicendosi “fiduciosi” mentre resta accanto al Cavaliere la sua compagna, Marta Fascina. “Un quadro stabile,per un paziente con infezione polmonare in un contesto di leucemia mielomonocitica cronica”, quanto filtra da ambienti sanitari sulledel leader di Forza Italia.”, dunque, che a quanto ...

