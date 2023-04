Berlusconi, quarta notte in ospedale. Zangrillo: “Risponde bene a cure” (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – quarta notte nella terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele per Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è stato ricoverato mercoledì per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Il suo medico di fiducia, il professor Alberto Zangrillo, responsabile di anestesia e terapia intensiva, ha lasciato l’ospedale in serata dopo aver informato sulle condizioni dell’ex premier, che “anche davanti a una patologia grave, in una situazione veramente difficile, sta Rispondendo bene alle terapie”. Tuttavia il professor Zangrillo ha evitato di sbilanciarsi: “Non sono ottimista né pessimista, l’obiettivo è risolvere il quadro patologico. Non voglio assolutamente addentrarmi in nessuna previsione, perché non ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) –nella terapia intensiva dell’San Raffaele per Silvio. Il Cavaliere è stato ricoverato mercoledì per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Il suo medico di fiducia, il professor Alberto, responsabile di anestesia e terapia intensiva, ha lasciato l’in serata dopo aver informato sulle condizioni dell’ex premier, che “anche davanti a una patologia grave, in una situazione veramente difficile, standoalle terapie”. Tuttavia il professorha evitato di sbilanciarsi: “Non sono ottimista né pessimista, l’obiettivo è risolvere il quadro patologico. Non voglio assolutamente addentrarmi in nessuna previsione, perché non ...

