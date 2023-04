Berlusconi, parla Zangrillo: “È ridicolo”. L’ira contro il collega sulla Stampa (Di sabato 8 aprile 2023) Sono quattro giorni ormai che Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Quattro giorni di attesa, notizie, smentite, ipotesi. Prima l’infezione, poi la leucemia cronica che non è evoluta in acuta. Infine il bollettino medico e il cauto ottimismo che trapela dal reparto di terapia intensiva dove è ricoverato. Come sta Berlusconi Nemmeno oggi è stato emesso un bollettino medico ufficiale. Ma il professor Alberto Zangrillo si è fermato di fronte ai cronisti presenti in strada per condivide con loro alcune riflessioni sul paziente Berlusconi. “È evidente che sono sereno – ha detto – primariamente perché stiamo facendo del nostro meglio. E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me”. Zangrillo non nega ci sia “anche un grande coinvolgimento ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 8 aprile 2023) Sono quattro giorni ormai che Silvioè ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Quattro giorni di attesa, notizie, smentite, ipotesi. Prima l’infezione, poi la leucemia cronica che non è evoluta in acuta. Infine il bollettino medico e il cauto ottimismo che trapela dal reparto di terapia intensiva dove è ricoverato. Come staNemmeno oggi è stato emesso un bollettino medico ufficiale. Ma il professor Albertosi è fermato di fronte ai cronisti presenti in strada per condivide con loro alcune riflessioni sul paziente. “È evidente che sono sereno – ha detto – primariamente perché stiamo facendo del nostro meglio. E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me”.non nega ci sia “anche un grande coinvolgimento ...

