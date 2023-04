Berlusconi migliora, "cauto ottimismo" (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Terza notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite piuttosto aggressiva che secondo il suo medico personale, Alberto Zangrillo, è insorta come conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica di cui l'ex premier soffre da tempo. Berlusconi avrebbe comunque fatto registrare miglioramenti che fanno ben sperare sanitari e familiari. C'è quindi un cauto ottimismo tra i medici e i familiari espresso dal pollice alzato rivolto ieri sa giornalisti dal figlio minore del 'Cavaliere', Luigi. Anche ieri accanto al leader azzurro si sono alternati per l'intera giornata parenti e amici, dal fratello Paolo, ai figli, Marina, Piersilvio e Barbara, immortalati in un lungo abbraccio quando hanno lasciato il San ... Leggi su agi (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Terza notte in terapia intensiva per Silvio, ricoverato da mercoledì mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite piuttosto aggressiva che secondo il suo medico personale, Alberto Zangrillo, è insorta come conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica di cui l'ex premier soffre da tempo.avrebbe comunque fatto registrarementi che fanno ben sperare sanitari e familiari. C'è quindi untra i medici e i familiari espresso dal pollice alzato rivolto ieri sa giornalisti dal figlio minore del 'Cavaliere', Luigi. Anche ieri accanto al leader azzurro si sono alternati per l'intera giornata parenti e amici, dal fratello Paolo, ai figli, Marina, Piersilvio e Barbara, immortalati in un lungo abbraccio quando hanno lasciato il San ...

