Berlusconi in terapia intensiva L' abbraccio tra i figli dopo la visita al padre

(Di sabato 8 aprile 2023) Seconda notte tranquilla per il leader di Forza Italia, ricoverato inal San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale. L'ex premier, che soffre da tempo di leucemia cronica, è vigile e sembra rispondere alle terapie. Il coordinatore di Fi e ministro degli Esteri: "Nessun congresso, resterà alla guida del partito". Il fratello Paolo: "Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : “Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il bollettino medico firmato dai dott.Zangrillo e Ciceri del San Raffaele di Milano: 'Silvio Berlusconi è a… - ultimora_pol : Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia m… - EdoPiso : @NicolaPorro E che deve fare ... sono tre giorni che tutti i giornali rompono le palle con Berlusconi .. sai quante… - ChezLudo : @RFeragalli Lo avranno messo in terapia intensiva probabilmente perché è un ambiente più asettico, sicuro e contr… -

Ore di ansia per la salute di Silvio, ma trapela ottimismo al terzo giorno in ospedale. Il leader di Forza Italia, ricoverato inintensiva al San Raffaele di Milano, sta rispondendo in maniera positiva al trattamento a ...Silviorimane inintensiva e la sua situazione resta stabile, sia pure nella gravit delle condizioni generali, con un leggero miglioramento della situazione per quanto riguarda l'infezione ...Diciamo così: le condizioni di Silvionelle ultime ore non sono peggiorate, la leucemia ... Dal suo letto nel reparto diintensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano il presidente ...

Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: "Reagisce bene alle cure" Adnkronos

Chi comanda il partito in questa fase invece dice che sono tutte “fesserie” e che Forza Italia non farà scissioni “come la sinistra”. Ma la spaccatura nel partito non è iniziata con il ricovero in ...La situazione di salute di Silvio Berlusconi è sempre molto delicata, l’ex premier resta in terapia intensiva, ma la sua condizione generale è stabile e anzi l’infezione polmonare che ne ha causato il ...