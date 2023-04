Berlusconi in condizioni stabili. Zangrillo: «Nè pessimismo nè ottimismo. Risponde bene alle terapie» (Di sabato 8 aprile 2023) "Sono sereno perché stiamo facendo del nostro meglio. E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me non posso negarlo, c'è un grande coinvolgimento personale ma è una persona che ci ha abituato a Rispondere sempre al meglio e quindi anche davanti una patologia grave in una situazione veramente difficile lui sta Rispondendo bene alle terapie". Così parla Alberto Zangrillo, responsabile della terapia intensiva al San Raffaele e medico personale di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, nonostante le sue condizioni siano stabili e persista in particolare il problema dell'infezione polmonare, chiede già di andare a casa. Leggi su panorama (Di sabato 8 aprile 2023) "Sono sereno perché stiamo facendo del nostro meglio. E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me non posso negarlo, c'è un grande coinvolgimento personale ma è una persona che ci ha abituato are sempre al meglio e quindi anche davanti una patologia grave in una situazione veramente difficile lui stando". Così parla Alberto, responsabile della terapia intensiva al San Raffaele e medico personale di Silvio. Il leader di Forza Italia, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, nonostante le suesianoe persista in particolare il problema dell'infezione polmonare, chiede già di andare a casa.

