Berlusconi, Gianni Letta: “L’ho trovato meglio del previsto. Tornerà? Assolutamente sì, lo conoscete” (Di sabato 8 aprile 2023) Silvio Berlusconi ha ricevuto stamattina la visita di Gianni Letta. “L’ho trovato meglio di quanto pensassi”, ha detto il consigliere e amico di sempre lasciando il San Raffaele, dove il Cav ha trascorso la terza notte in terapia intensiva. È stata «tranquilla», hanno riferito tutti coloro che sono in contatto con la famiglia e con i medici e che, nella giornata di oggi, dovrebbero rappresentare l’unica fonte sulle condizioni del leader azzurro: secondo quanto emerso dagli ambienti sanitari, infatti, in giornata non è previsto alcun bollettino medico. Gianni Letta: «L’ho trovato meglio del previsto: la strada della rinascita è imboccata» «Abbiamo parlato e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Silvioha ricevuto stamattina la visita di. “di quanto pensassi”, ha detto il consigliere e amico di sempre lasciando il San Raffaele, dove il Cav ha trascorso la terza notte in terapia intensiva. È stata «tranquilla», hanno riferito tutti coloro che sono in contatto con la famiglia e con i medici e che, nella giornata di oggi, dovrebbero rappresentare l’unica fonte sulle condizioni del leader azzurro: secondo quanto emerso dagli ambienti sanitari, infatti, in giornata non èalcun bollettino medico.: «del: la strada della rinascita è imboccata» «Abbiamo parlato e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Gianni Letta vede Berlusconi: 'la strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata.' #gianniletta… - ultimora_pol : Gianni #Letta risponde sorridendo di sì a un giornalista che gli chiede se Berlusconi risorgerà: 'La strada della r… - Agenzia_Ansa : Al San Raffaele è arrivato anche il fedelissimo di Silvio Berlusconi, Gianni Letta. Berlusconi 'l'ho visitato in te… - Mariano_Amelio : @localteamtv Gianni #Letta non si sa chi caxxo sia (istituzionalmente) ma ha scorta, chi gli apre lo sportello, car… - francescacuore6 : @Gianni_Pisa @NicolaIndelica6 I danni fatti da Berlusconi lo avete rimosso? -