Berlusconi e Meloni | cosa sa il giornalista Panarari sul futuro di Forza Italia

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 aprile 2023) Il fantasma della diaspora daa Fratelli d'agita il partito fondato da Silvio, ricoverato da quattro giorni all'ospedale San Raffaele di Milano per polmonite bilaterale conseguenza di una leucemia cronica. Qual è ildi FI? Ma soprattuttoha rappresentato per l'? Massimiliano, sociologo della comunicazione, in collegamento con il talk “Omnibus” su La7, sabato 8 aprile, ha analizzato l'importanza del Cavaliere nella recente storia repubblicana: “Silvioè una costante dal 1994 a oggi, ha caratterizzato questo lungo trentennio della politicana. Il brandè lui, il ricorso al nome del Bel Paese è ...