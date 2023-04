Berlusconi, dopo la paura è la giornata del sollievo. Ma i medici: quadro delicato (Di sabato 8 aprile 2023) Il leader resta in terapia intensiva: monitorate le risposte alle cure. Situazione complessa. Serve molta tranquillità Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 aprile 2023) Il leader resta in terapia intensiva: monitorate le risposte alle cure. Situazione complessa. Serve molta tranquillità

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : “Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha… - petergomezblog : Elio Vito: “Forza Italia non sopravviverà dopo Berlusconi, nessuna successione. La dirigenza egoista e scadente, an… - berlusconi : Congratulazioni al Presidente @M_Fedriga per la riconferma alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Dopo l… - mariuccia12345 : RT @ChiodiDonatella: A #Berlusconi messaggi da quasi tutti i politici. Anche 'avversari'. Ma ancora muti, dopo due giorni, la #Schlein, #B… - gpellarin84 : RT @Phastidio: Terzo polo fratto due Tensione nel Terzo polo dopo le frasi di Calenda su Berlusconi. Giachetti attacca: «Parole pessime».… -