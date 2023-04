(Di sabato 8 aprile 2023) Ore di ansia per la salute di Silvio, ma trapela ottimismo al terzo giorno in ospedale. Il leader di Forza Italia, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, sta rispondendo in maniera positiva al trattamento a cui è stato sottoposto. Una reazione che avrebbe stupito anche gli stessi sanitari. Il Cav ha trascorso tre notti nel reparto guidato dal medico di fiducia, Alberto Zangrillo, e il bollettino medico diffuso l'altro ieri, l'unico finora, ha confermato un'infezione polmonare aggravata da una leucemia mielomonocitica cronica, di cui è affetto da tempo. «È, ma ce laanche questa volta. Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su», le parole diin unapubblicata da "il Giornale". Sul suo stato di salute uno dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Berlusconi combatte: 'È dura ma ce la farò'. Telefonata di Mattarella #8aprile - Cucciolina96251 : RT @SCUtweet: #Allegri ?? Domani scontro per 2°posto. #Bonucci-#Pogba in gruppo; #Chiesa forse titolare. #JuveInter? Brutte scene a tutti i… - LandiGiuseppe : RT @SCUtweet: #Allegri ?? Domani scontro per 2°posto. #Bonucci-#Pogba in gruppo; #Chiesa forse titolare. #JuveInter? Brutte scene a tutti i… - Pupata55 : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA Summit con Von der Leyen e Macron Xi apre a Zelensky ma Mosca esclude ogni m… - PaolaTacconi : RT @RaffaCarrera: Bersani dopo il tiro della statuetta a Berlusconi andò in ospedale e gli tenne la mano per mezz’ora (non lo sapevo). Qui… -

e gioca sempre fino all'ultimo minuto, spesso e volentieri sovvertendo risultati già scritti. Non posso non ricordare le elezioni politiche del 2006. La sinistra fece di tutto ...... "la teocrazia, la democrazia o il comunismo in quanto teorie"; ma come partiti o "come fatti politici non lima li abbraccia e comprende in sè" perché la teoria liberale vive della loro ...'Chi ci crede, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince' è la frase che da sempreusa per incitare la squadra prima delle partite. Stavolta i calciatori del suo Monza l'hanno ...

Berlusconi stabile e vigile, chemioterapia per combattere la ... Agenzia ANSA

Ore di ansia per la salute di Silvio Berlusconi, ma trapela ottimismo al terzo giorno in ospedale. Il leader di Forza Italia, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, sta rispondendo ...Le ultime notizie di oggi, in diretta, sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, da mercoledì in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: la «forte cautela» dei medici ...