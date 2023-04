Berlusconi, cauto ottimismo. Chiede di andare a casa (Di sabato 8 aprile 2023) Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, nonostante le sue condizioni siano stabili e persista in particolare il problema dell'infezione polmonare, Chiede già di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 aprile 2023) Silvio, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, nonostante le sue condizioni siano stabili e persista in particolare il problema dell'infezione polmonare,già di ...

