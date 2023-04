Berlusconi ancora ricoverato in terapia intensiva, il fratello Paolo: “Siamo fiduciosi” (Di sabato 8 aprile 2023) Come sta Silvio Berlusconi: le ultime news in diretta live sulle condizioni dell’ex premier, 8 aprile Resta ancora in terapia intensiva Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì per un’infezione polmonare conseguenza di una forma di leucemia cronica. “Siamo fiduciosi”, ripete Paolo Berlusconi parlando delle condizioni del fratello. I figli sono andati a trovare nella giornata di ieri (qui la cronaca) l’ex premier, e all’uscita si sono salutati con un lungo abbraccio. “Sta meglio di prima”, assicura il presidente di Mediaset Confalonieri. “Ce la farò anche questa volta” ha assicurato Berlusconi, che ha iniziato la chemioterapia e sembra ... Leggi su tpi (Di sabato 8 aprile 2023) Come sta Silvio: le ultime news in diretta live sulle condizioni dell’ex premier, 8 aprile RestainSilvioal San Raffaele di Milano da mercoledì per un’infezione polmonare conseguenza di una forma di leucemia cronica. “”, ripeteparlando delle condizioni del. I figli sono andati a trovare nella giornata di ieri (qui la cronaca) l’ex premier, e all’uscita si sono salutati con un lungo abbraccio. “Sta meglio di prima”, assicura il presidente di Mediaset Confalonieri. “Ce la farò anche questa volta” ha assicurato, che ha iniziato la chemioe sembra ...

