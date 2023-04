Benzina e prezzi di aerei e treni alle stelle | la denuncia sul salasso per viaggiare

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 aprile 2023) Partire in occasione delle festività si traduce sempre più in unper gli italiani. Laarriva da Assoutenti, che ha monitorato l'andamento delle tariffe aeree e idei carburanti alla pompa, per capire quanto costerà spostarsi durante la Pasqua e il ponte del 25 aprile. Se per partire in aereo nei giorni di Pasqua da Roma un biglietto di sola andata per la Sicilia è costato oltre 360 euro mentre quello del treno, su alcune tratte nord-sud, ha superato quota 170 euro, la situazione peggiora se si prendono in esame le tariffe per il ponte del 25 aprile. Un volo di sola andata per le Seychelles (partenza sabato 22 aprile) costa un minimo di 820 euro se si parte da Milano, 603 euro da Roma. Per le Mauritius il biglietto, sempre di sola andata, costa almeno 701 euro partendo da Fiumicino, 606 euro da Malpensa. Conviene ...