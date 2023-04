Benfica | Joao Mario avvisa | «Contro l’Inter sarà una gara diversa»

(Di sabato 8 aprile 2023), centrocampista del, ha parlato dopo il koil Porto e in vista del match di Champions di martedì, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di BTV dopo il koil Porto. LE PAROLE – «È stata una partita strana, non siamo riusciti a mantenere il possesso come al solito. Lo abbiamo pagato a caro prezzo, ma siamo ancora avanti in classifica: abbiamo sette punti, non è cambiato nulla. Martedì abbiamo un’altra, dobbiamo fare una prestazione differente. Manca ancora molto alla fine del campionato, ma siamo ancora primi in classifica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un autogol illude i padroni di casa ma finisce 2-1 il big match del Da Luz. Anche i prossimi avversari dell’Inter non sembrano al top ...Turno di campionato negativo prima della Champions non solo per l'Inter, ma anche per la sua prossima avversaria.