Benfica-Inter, confermata l'assenza di un titolare: anche al ritorno! (Di sabato 8 aprile 2023) Arrivano conferme in vista di Benfica-Inter riguardo l'assenza di un giocatore chiave per la squadra portoghese. Si tratta dell'esterno destro Alexander Bah, infortunatosi nella sfida di ieri contro il Porto. NIENTE CHAMPIONS LEAGUE – Non solo Benfica-Inter, ma anche il ritorno: l'esterno destro dei lusitani Alexander Bah sarà infatti costretto a saltare entrambe le partite. La società di Lisbona ha comunicato l'esito degli esami dopo l'infortunio occorsogli nella sfida di ieri persa per 1-2 contro il Porto: distorsione traumatica al ginocchio sinistro con lesione al legamento collaterale mediale. Un infortunio che costringerà il giocatore ai box per circa quattro settimane.

