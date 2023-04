Benfica-Inter, Bah in dubbio per il match di Champions League (Di sabato 8 aprile 2023) Alexander Bah si è infortunato e sarebbe in dubbio per Benfica Inter, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. INFORTUNIO – Secondo quanto riportato da SportItalia.com, Alexander Bah è in dubbio per Benfica-Inter, partita valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il terzino si è infortunato nel corso del match con il Porto a seguito di un violento impatto al ginocchio sinistro e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Fonte: SportItalia.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Alexander Bah si è infortunato e sarebbe inpervalido per l’andata dei quarti di finale di. INFORTUNIO – Secondo quanto riportato da SportItalia.com, Alexander Bah è inper, partita valevole per l’andata dei quarti di finale di. Il terzino si è infortunato nel corso delcon il Porto a seguito di un violento impatto al ginocchio sinistro e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Fonte: SportItalia.com-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

