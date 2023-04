Belen Rodriguez | come non l’avete mai vista | nessuno poteva immaginare una cosa del genere

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 8 aprile 2023)si è fatta sempre apprezzare per la sua bellezza: ora è tornata con Stefano De Martino,nonmai“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti. Questa canzone del cantautore romano può racchiudere anche la vita sentimentale della modella argentina,, che è sempre protagonista in scatti seducenti pubblicati sul suo profilo Instagram. Negli ultimi giorni ha pubblicato una foto in lingerie, che è stata criticata duramente a causa del sospetto di aver usato photoshop.si mostra in una vesta inedita per i social: il video diventa virale – Instagram @real – Grantennistoscana.itUn ...