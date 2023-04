Becker: 'Prigione esperienza brutale, ma mi ha reso uomo migliore' (Di sabato 8 aprile 2023) L'ex tennista tedesco Boris Becker ha affermato che il tempo passato in Prigione lo ha rafforzato e reso una persona migliore. "Sono un sopravvissuto, un duro", ha detto Becker, 55 anni, in un'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) L'ex tennista tedesco Borisha affermato che il tempo passato inlo ha rafforzato euna persona. "Sono un sopravvissuto, un duro", ha detto, 55 anni, in un'...

