Beautiful trame 9-15 Aprile 2023

(Di sabato 8 aprile 2023) PUNTATA DEL 9Brooke è molto preoccupata temendo che Douglas possa raccontare a Ridge, a Steffy e a Thomas del bacio che ha visto tra lei e Deacon. Infatti Douglas lo racconta, ma pensa che la nonna abbia baciato Babbo Natale, per cui Ridge e gli altri lo L'articolo proviene da MediaTurkey.

e Anticipazioni: Brooke e Taylor informano Ridge di essere diventate amiche Arriverà però il momento di parlare del mancato matrimonio con Taylor e dei problemi con Brooke. Ridge sarà ...Fortunatamente per Hope e la sua famiglia, Sheila non avrà ascoltato del bacio e ancora ignorerà la vera ragione per cui tutti cercano di proteggere la signora die Anticipazioni ...Anticipazioniamericane: il trionfo di Bill e Ridge Le anticipazioni americane disvelano che Ridge e Bill riuniranno tutta la famiglia e racconteranno loro tutta la verità:...

Beautiful, le trame dal 10 al 16 aprile 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 7 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri Le anticipazioni della settimana dal 1°… Leggi ...Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor e Brooke dovranno affrontare il ritorno di Ridge e decidere come comportarsi con lui. Metteranno da parte la loro amicizia per il Forrest ...