Beautiful | anticipazioni 9 aprile | Ridge e i figli non prendono sul serio Douglas

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 8 aprile 2023) Almeno per il momento non ci sono notizie di pause pasquali per ““, quindi eccovi ledi quello che dovrebbe accadere il 9: Brooke fa bene a preoccuparsi di, ma fino a un certo punto… Brooke, consapevole del fatto che il nipotino l’abbia vista baciare Deacon, che indossava un cappello di Babbo Natale la Notte di Capodanno, teme che la verità venga fuori, ora che il bambino è con, Steffy e Thomas…Infatti ha ragione! Tuttavianon sa chi ha baciato veramente sua nonna e dice solo “Santa Claus”, così i “grandi” la prenderanno bonariamente sul ridere…Ma si sbaglieranno di grosso! Grace indaga su Paris e Zende e laa le dice la ...