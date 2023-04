Basket | Serie A1 2022 2023 | terza vittoria di fila per Brescia | battuta Verona 88-79

(Di sabato 8 aprile 2023) Nella sfida valida come venticinquesima giornata dellaA1di, la Germanisconfigge la Tezeniscon il punteggio di 88-79. Importante successo in chiave salvezza per gli uomini di coach Magro, che ottengono la quartanelle ultime cinque partite e si allontanano ulteriormente dall’ultimo posto, rilanciandosi addirittura in ottica play-off, distanti ora solo 4 punti. Continuano invece i problemi per gli scaligeri, fermi a quota 16 punti. Nonostante lanell’ultimo turno contro Sassari, che aveva interrotto una striscia di tre sconfitte di misura contro avversarie di altissimo livello (Tortona, Venezia e Varese), la strada sembra ancora in salita per, chiamata a lottare fino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : La Virtus crolla e Napoli non più ultima, ko anche Tortona e Varese #basket #seriea #virtus - basketinside360 : La Dolomiti Energia Trentino domina contro Trieste nell'Aquila Basket Earth Day - - sportface2016 : #Basket Serie A1 2022/2023: Trento passeggia su Trieste, vittoria pesante di Reggio Emilia - zazoomblog : LIVE – Varese-Reggio Emilia 65-75 Serie A1 2022-2023 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Varese-Reggio #Emilia #65-75… - claudioruss : Gevi #Napoli Basket Pancotto: “artita eccellente, grazie ai tifosi che ci sostengono sempre. Non abbiamo ancora fa… -

Oggi si sono giocati i match validi per la 25ª giornata diA1 di2022/2023. Trento domina contro Trieste e vince 85 - 68 trovando la seconda vittoria in fila in campionato. Ottima prova di Spagnolo che mette a segno 19 punti e 4 assist e del ...Nuova vittoria della Pallacanestro Cantù nella seconda fase del campionato diA2 dimaschile. I brianzoli - inseriti nel girone giallo - al PalaDesio hanno superato Cento con il punteggio di 100 - 84. Davanti a 2.883 spettatori, i canturini hanno condotto il match ...Vittoria strepitosa di Napoli in casa della Virtus Bologna , gara dominata per i primi tre quarti e in cui solo un periodo finale ben giocato dalla Virtus ha permesso ai padroni di casa di limitare i ...

Basket, serie A femminile: la Dinamo punta sulla gara di Sesto San Giovanni per riaprire i quarti scudetto - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Clamorosa vittoria per la Gevi Napoli Basket che espugna il campo della Virtus Segafredo Bologna per 89 a 81, nella gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Straordinar ...