Basket, Serie A: grande Napoli a Bologna, Virtus battuta. Reggio Emilia corsara a Varese

Tanti fuochi d'artificio nella 25a giornata di Serie A 2022-2023. Anzi, tantissimi, perché ci sono da registrare due colpi importanti negli snodi tra parte bassa ed alta della classifica. In particolare, sono i successi di Napoli e Reggio Emilia in casa di Virtus Bologna e Varese a scuotere la serata.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-GEVI NAPOLI 81-89

Infortuni delle V nere, partita negativa di vari giocatori, sensazioni generalmente non positive. Tutto quel che si vuole, ma alla fine il match lo fa Napoli, e lo vince con merito proprio. Lo fa perché fin dall'inizio è brava a costringere i bianconeri a trovarsi senza soluzioni facili. Nel primo quarto il divario diventa lentamente sempre più ampio con tanti ...

