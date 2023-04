Basket, playoff Serie A1 femminile 2022/2023: calendario, programma, orari e tv gara-2 quarti di finale (Di sabato 8 aprile 2023) Il calendario con il programma completo, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di Basket. Dopo il primo round, si torna subito in campo: le squadre che hanno vinto la prima partita hanno l’occasione per chiudere i conti, mentre chi ha perso il primo match ora avrà tutta la motivazione per provare a pareggiare i conti. Tutte le partite saranno visibili in streaming, previo abbonamento, sulla piattaforma ufficiale LBF TV. Ecco quindi il programma completo del primo atto, ricordando che Schio e Campobasso giocheranno con un netto anticipo rispetto alle altre Serie, per ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Ilcon ilcompleto, glie come vedere in diretta tv e streaming-2 deidideidellaA1di. Dopo il primo round, si torna subito in campo: le squadre che hanno vinto la prima partita hanno l’occasione per chiudere i conti, mentre chi ha perso il primo match ora avrà tutta la motivazione per provare a pareggiare i conti. Tutte le partite saranno visibili in streaming, previo abbonamento, sulla piattaforma ufficiale LBF TV. Ecco quindi ilcompleto del primo atto, ricordando che Schio e Campobasso giocheranno con un netto anticipo rispetto alle altre, per ...

