Barone | “Benevento realtà attrattiva | mercoledì presenteremo l’investimento SoliTek”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“con il sindaco Mastellapomeriggio a Palazzo Mosti”. Ad annunciarlo Luigi, presidente dell’Asi sannita. “Ringrazio quanti hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo, non era scontato che il gruppo lituano BOD scegliesse, c’erano anche altre opzioni ma alla fine la sinergia istituzionale e la vocazione territoriale ha prevalso”, prosegue il numero uno dell’Asi che aggiunge: “E’ un progetto importante pered il Sannio, l’iniziativa costerà all’azienda circa 50 milioni ed è stata finanziata, in parte, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il Contratto di Sviluppo a valere sulle risorse del Pnrr – Misura M2C2 ...