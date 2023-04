Baranzate | incendio in una palazzina | appartamento divorato dalle fiamme

(Di sabato 8 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorieri sera a, in via Redipuglia, all’incrocio con via Pordenone. Intorno alle 19:40 unal terzo e ultimo piano di unaè stato. In casa viveva una famiglia di 5 persone. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, ma l’è distrutto ed è inagibile. Sul posto sono intervenuti 6 ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneLaNews : #Milano Incendio in un condominio: casa distrutta, palazzo evacuato -

Momenti di grande paura venerdì sera aper undivampato in un condominio che ha completamente distrutto un appartamentoin un condominio L'allarme è scattato venerdì intorno alle 19.45 a, in un ...Al temine della funzione la folla si è radunata sul sagrato per assistere all'della Palla. ... Presenti anche Luca Elia sindaco di, Daniela Maldini sindaco Novate Milanese e Francesco ...Momenti di grande paura venerdì sera aper undivampato in un condominio che ha completamente distrutto un appartamentoin un condominio L'allarme è scattato venerdì intorno alle 19.45 a, in un ...

Incendio in un condominio: casa distrutta, palazzo evacuato MilanoToday.it

Le fiamme sono partite da un’abitazione al terzo piano di uno stabile in via Redipuglia. Nessun intossicato o ferito ...Incendio ieri sera a Baranzate, in via Redipuglia, all'incrocio con via Pordenone. Intorno alle 19:40 un appartamento al terzo e ultimo piano di una ...