Banco di Sardegna Sassari – NutriBullet Treviso sabato alle 12.00 (live su Eurosport 2 ed Eleven) inaugura la 25ª giornata (Di sabato 8 aprile 2023) Il Banco di Sardegna Sassari, dopo la sconfitta di Verona, affronta la NutriBullet Treviso, messa k.o. in volata nell’ultima giornata da Varese, nel lunch match della 25ª giornata. Dove vederla: sabato 8 aprile 2023 ore 12.00, Eleven Sports ed Eurosport 2 Arbitri: Manuel Mazzoni, Denis Quarta, Guido Federico Di Francesco I PRECEDENTI Sono sei i precedenti già giocati tra le due squadre, con i sardi avanti 4-2 nei precedenti e 2-0 negli scontri diretti in casa. L’ANDATA La NutriBullet si impose nel match di andata per 79-71, trascinata dai 29 punti di un super Banks e dai 13 di Sokolowski. Questo match risale al 16 ottobre 2022, valido per la 3ª giornata di campionato. GLI ... Leggi su seriea24 (Di sabato 8 aprile 2023) Ildi, dopo la sconfitta di Verona, affronta la, messa k.o. in volata nell’ultimada Varese, nel lunch match della 25ª. Dove vederla:8 aprile 2023 ore 12.00,Sports ed2 Arbitri: Manuel Mazzoni, Denis Quarta, Guido Federico Di Francesco I PRECEDENTI Sono sei i precedenti già giocati tra le due squadre, con i sardi avanti 4-2 nei precedenti e 2-0 negli scontri diretti in casa. L’ANDATA Lasi impose nel match di andata per 79-71, trascinata dai 29 punti di un super Banks e dai 13 di Sokolowski. Questo match risale al 16 ottobre 2022, valido per la 3ªdi campionato. GLI ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportandoIT : LBA, Round #25 | Banco di Sardegna Sassari-Nutribullet Treviso - PianetaBasketIT : ?? LBA IN CAMPO ALLE 12 #Sassari e #Treviso aprono a mezzogiorno la 25esima giornata di LegaBasket Serie A - veronicaghx : Terza giornata di quarti di finale dei playoff di Serie A1 LBF. ?? Oggi è il turno di Umana Reyer Venezia-Passalac… - SportandoIT : Banco di Sardegna Sassari – Nutribullet Treviso | La situazione e come vederla in tv - santone1973 : RT @scaligerabasket: Scaligera Basket comunica che l’atleta Taylor Smith ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro duran… -