Banco di Napoli | storia di un golpe che ha penalizzato il Mezzogiorno

(Di sabato 8 aprile 2023) di Andrea Rey La “SGA” (Società Gestione Attivi s.p.a) fu costituita nel 1996 per il recupero e la gestione di quelli che oggi chiameremmo Non Performing Loans (NPL) deldi, con l’approvazione della legge 19 novembre 1996 n.588, volto al risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del. Ma perché si giunse alla necessità di costituire una società specializzata per il recupero crediti non performanti del? Per comprendere al meglio la vicenda, bisogna fare un passo indietro fino al 1993. Con il D.L. 3 Aprile 1993, n.96, il Governo Nazionale impose la cessazione dell’intervento straordinario delche garantiva incentivi annuali pari a 13.800 miliardi di lire e, più in generale, l’istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio ...