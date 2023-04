Baldaccini | «Inzaghi carente nella comunicazione Un obiettivo»

(Di sabato 8 aprile 2023) Veronicacritica l’atteggiamento di Simonenelle conferenze stampa. Poche parole nei confronti dei giocatori secondo la giornalista di Sky Sport. MANCANZA –ha questo grande difetto, ormai è riconosciuto. Veronicacommenta il tecnico dell’Inter dopo il pareggio deludente con la Salernitana: «Non c’è mai una volta chemandi una frecciatina ai calciatori. C’è una carenza lessicale, verso l’atteggiamento. Lui lo percepisce, il gruppo con le sue divisioni come possono esserci deve entrare in campo con un solo. Mi pare che l’umore con cui affrontare la Champions League nel modo giusto, mettendo da parte il risultato non positivo di campionato, si possa costruire». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

